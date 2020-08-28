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Сборная Орловской области по планерному спорту выиграла домашний Чемпионат России

Он завершился накануне на аэродроме Пугачевка


В Чемпионате России  приняли участие планеристы, летающие на аппаратах класса "стандартный". По итогам соревнований в активе наших спортсменов оказалось три награды. Чемпионом России стал Антон Минский, второе место завоевал Василий Ерофеев. Третьим стал Александр Жуковин.

Эти достижения позволили сборной Орловской области завоевать первое командное место среди восьми регионов России. В планах у нынешнего руководства аэроклуба проводить масштабные соревнования на базе Пугачевки регулярно.

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Анастасия Дорохова
28 августа 2020 года
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