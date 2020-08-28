Вятский Посад принимает форум «Голоса традиций» Преподаватели народного пения, изобразительного и декоративно-прикладного искусства дают мастер-классы всем желающим.





Мастер-классы дают и наши, и московские педагоги школы искусств им. Балакирева. Занятия самые разные от декупажа - до гончарного промысла, от циркового искусства - до народных игр, о которых сегодня мало кто помнит.



Возрождение, поддержание исконно русской культуры – главная задача форума. Фольклор незаметно исчезает из музыкальных школ, как вид дополнительного образования. И педагоги, которые приехали сюда из разных российских городов, хотят выработать единую программу и максимально объединить фольклорные направления.



Педагоги из Казани, Ахтубинска, Санкт-Петербурга, Орла имеют возможность познакомится лично, но к ним еще присоединятся в режиме видеоконференции, их коллеги всех российских школ, которые носят им. Балакирева.



Форум продлится до 29 августа.





Эва Стасюлевич

28 августа 2020 года



