Константин Домогатский стал новым детским омбудсменом Орловщины Он пробудет на должности минимум пять лет.





Его кандидатура была представлена в региональный парламент губернатором и согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка.



Ранее Домогатский работал педагогом допобразования в Орловской школе-интернате для детей с тяжёлыми нарушениями речи, и учителем допобразования в Орловской специальной (коррекционной) образовательной школе интернате 5 вида.



С 2015 года возглавляет Орловский техникум агробизнеса и сервиса.



Предыдущий омбудсмен региона Владимир Поляков сложил свои полномочия после максимальных 10 лет работы на этом посту – отмечено в сообщении сайта облсовета народных депутатов.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



