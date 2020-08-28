Скверу Артиллеристов и улице Выставочной вернут искусственный свет Сумма двух контрактов составит более 800 тысяч рублей.





По итогам торгов право вернуть уличное освещение на объекте возле Александровского моста досталось «Стройспецмонтажу». Работы должны будут завершиться за две недели с момента подписания соглашения, намеченного на начало сентября.



Работы на улице Выставочной поручены ПАО «МРСК Центр» — Орёлэнерго. Сроки подписания контракта и работ аналогичны соглашению по скверу Артиллеристов – отмечено в сообщении городской администрации.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



