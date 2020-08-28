Орловские депутаты будут просить Михаила Мишустина простить госдолг В случае успеха, деньги распределят на соцподдержку граждан, предпринимательство и борьбу с коронавирусом.





Средства, из-за которых образовалась задолженность, поступили из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области в позапрошлом году.

Леонид Музалевский отметил: «Сегодня приняли два обращения, одно из которых — в Правительство Российской Федерации по списанию наших бюджетных кредитов. Оно было инициировано депутатом Андреем Александровичем Куцыным. Будем ждать решения Правительства. Для нас это было бы хорошим подспорьем» - указано в сообщении пресс-центра : «Сегодня приняли два обращения, одно из которых — в Правительство Российской Федерации по списанию наших бюджетных кредитов. Оно было инициировано депутатом Андреем Александровичем Куцыным. Будем ждать решения Правительства. Для нас это было бы хорошим подспорьем» - указано в сообщении пресс-центра облсовета народных депутатов





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



