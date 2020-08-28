Орловские осужденные приступили к уборке картофеля К сельхозработам приступили осужденные в колонии-поселении №3.





Фронт работ в этом году насчитывает 75 гектаров. Для пользования региональных тюрем планируется получить до 700 тонн картофеля, из которых уже добыто 55 тонн.



В КП-3 на этих работах заняты 30 человек. Всё планируется завершить в короткие сроки, если не вмешается погода – отмечено в сообщении регионального УФСИН.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



