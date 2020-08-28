Орловский облсовет обсудил текущие проблемы региона В списке тем: устойчивость бюджетов, льготы сиротам и ветеранам. Не обошлось и без коронавируса.





Больше всего времени уделили региональному бюджету. Его расходной и особенно доходной части. В целом она на первое полугодие выросла почти на 2,5 миллиарда. Были увеличены и расходы. Добавить устойчивости региональному бюджету по мнению депутатов сможет и списание федеральных долгов.



Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Сегодня мы имеем перед федеральным бюджетом долг порядка шести миллиардов. Осенью будут распределяться дотации из федерального бюджета. Я думаю, что списание долгов не только Орловской области, но и другим регионам – это мера поддержки, которую федеральное правительство должно и может оказать регионам».

От финансовых вопросов депутаты перешли к социальным. Дети-сироты с ограниченными возможностями теперь смогут получать государственное жилье на территории всей области, а не только по месту прописки. Так же было принято обращение в правительство страны и Госдуму о сохранении социальных выплат на детей-инвалидов для работающих родителей или опекунов.



Кроме того, были вынесены на рассмотрение сразу два законопроекта о дополнительных социальных льготах для ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны.



Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Предложено компенсировать платы за коммунальные услуги не только за счет средств федерального бюджета, но и средствами областного бюджета. Размер будет соответствовать сумме федеральных компенсаций. Порядок предоставления определяется правительствам Орловской области».

А еще для этой категории будет полностью отменен транспортный налог, раньше льгота составляла всего 50%. Эти изменения в региональные законы депутаты приняли сразу в двух чтениях. Темы коронавируса в повестке не было, но справедливороссы все-таки заострили на ней внимание.



Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Мы предложили, чтобы коммерческие клиники могли тестировать население за счет средств обязательного медицинского страхования. Я как депутат и руководитель фракции подготовлю запрос в департамент. Будет вторая волна и мы должны быть готовыми».

Всего на сессии было рассмотрено порядка 30 вопросов. Среди них было и назначение нового уполномоченного по правам ребенка. Вместо Владимира Полякова эту деятельность на территории региона теперь будет вести Константин Домогатский.



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Оксана Гранн

28 августа 2020 года



