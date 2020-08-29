Орловский ипподром проводит беговой день Состязания пройдут в предпоследний день лета.





30 августа на Орловском ипподроме разыграют сразу несколько призов. Среди них приз «Проталинки» для двухлетних кобыл, приз «Будущности» для трехлеток, приз Злынского конезавода для четырехлетних кобыл.



В связи с ограничениями, принятыми в Орловской области беговой день проводится без зрителей.



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Анастасия Дорохова

29 августа 2020 года



