Роспотребнадзор рассказал о правильных ранцах для юных орловцев Школьную сумку необходимо осторожно, чтобы в дальнейшим не допустить проблем со здоровьем.





Портфели для школьников младшего возраста должны быть прочными и желательно из водоотталкивающей ткани. Спинка - формоустойчивой, что обеспечит равномерное распределение веса. Кстати, вес учебников и письменных принадлежностей, которые будут лежать в ранце первоклассника, не должен превышать полутора килограммов. Для старших школьников - не больше четырех. Чтобы определить не слишком ли тяжелый получился рюкзак, достаточно сравнить его вес с весом ребенка - соотношение должно быть 1:10.





Мария Семак

29 августа 2020 года



