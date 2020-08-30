Поисковики обнаружили во Мценском районе санитарное захоронение Из воронки подняли останки девяти красноармейцев.





Поисковые работы проводили сразу несколько региональных отрядов. Добровольцы обследовали территорию площадью 8500 кв. метров с помощью глубинного металлодетектора. Изучили воронки от снарядов, стрелковые ячейки. Предметов способных идентифицировать личности погибших, обнаружить не удалось. Сейчас ведется архивная работа по сбору подробных сведений о боях в этих местах.





Мария Семак

30 августа 2020 года



