Орловчанка выиграла боксерский турнир в Ельце Там с 25 по 28 августа, проходил турнир побоксу посвящённый памяти сотрудника управления "А" ЦСН ФСБ России Олега Лоськова.





Там с 25 по 28 августа, проходил турнир побоксу посвящённый памяти сотрудника управления "А" ЦСН ФСБ России Олега Лоськова.



Орловчанка Влада Мирошниченко под руководством тренера Назима Байрамова одержала победу в двух поединках, над соперницами из Пензы и Ельца. Двойной успех позволил нашей спортсменке завоевать первое место.





Анастасия Дорохова

30 августа 2020 года



