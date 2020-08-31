В День Знаний орловская полиция будет работать по особому режиму Под контроль возьмут детские сады, школы, техникумы, ВУЗы и места массового отдыха – парки и скверы.





Возле пешеходных переходов каждого учебного образования установят посты. Всю первую декаду сентября сотрудники полиции будут напоминать детям и взрослым о правилах дорожного движения. Что касается организации безопасности в самих образовательных учреждениях Орла - все они обеспечены кнопками экстренного вызова полиции и автоматической пожарной сигнализацией.





Мария Семак

31 августа 2020 года



