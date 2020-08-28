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Роспотребнадзор согласовал меню питания для школьников Орла

Сотрудники ведомства посчитали, сколько калорий будут получать юные орловцы на каждом приеме пищи.


Меню будет распространяться на учеников начальной школы  а также на детей из льготных категорий. Именно они согласно указу президента России с 1 сентября 2020 года будут питаться бесплатно.

Так, в среднем ежедневно за завтрак ребёнок будет получать 545,18 ккал при норме от 470 до 550 ккал, а энергетическая ценность обеда составит 719,02 ккал при норме от 600 до 750 ккал.

Завтрак включает в себя горячее блюдо, сезонные фрукты или овощи и напиток, а обед — закуску, первое и второе блюда, напиток.

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Анастасия Дорохова
28 августа 2020 года
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