Роспотребнадзор согласовал меню питания для школьников Орла Сотрудники ведомства посчитали, сколько калорий будут получать юные орловцы на каждом приеме пищи.





Меню будет распространяться на учеников начальной школы а также на детей из льготных категорий. Именно они согласно указу президента России с 1 сентября 2020 года будут питаться бесплатно.



Так, в среднем ежедневно за завтрак ребёнок будет получать 545,18 ккал при норме от 470 до 550 ккал, а энергетическая ценность обеда составит 719,02 ккал при норме от 600 до 750 ккал.



Завтрак включает в себя горячее блюдо, сезонные фрукты или овощи и напиток, а обед — закуску, первое и второе блюда, напиток.



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Анастасия Дорохова

28 августа 2020 года



