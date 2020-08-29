Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Шаг на встречу сиротам-инвалидам. Орловские депутаты сегодня встали на защиту их прав. Подробности - в нашем выпуске.



- Циклон сменится антициклоном. Лето решило задержаться на Орловщине.



- В Орле звучат "Голоса традиций". Вокал, изобразительное искусство и не только. Почему фольклор - это модно? За ответом мы отправились в "Вятский Посад".



- Орловцы стали Чемпионами России в планерном спорте.



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Вести-Орёл

28 августа 2020 года



