В Орловской области за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса

Один человек скончался.



В настоящее время в Орловской области активно болеют 1300 человек. Выздоровело - 5530.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 36 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. 662 человек.



За весь период от коронавируса в России умерло 17 025 человек.

С начала пандемии в нашем регионе выявлено 6936 случаев COVID-19. От коронавируса скончались 106 человек.