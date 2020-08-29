В Орловской области за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса

По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса стопкоронавирус.рф
на 29 августа,
в Орловской области выявлено 47
новых носителей коронавируса. 69
пациентов выздоровели. За сутки умер один человек.
С начала пандемии в нашем регионе выявлено 6936 случаев COVID-19. От коронавируса скончались 106 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 36 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. 662 человек.
За весь период от коронавируса в России умерло 17 025 человек.