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В Орловской области за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса

Один человек скончался.


По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса стопкоронавирус.рф на 29 августа, в Орловской области выявлено 47 новых носителей коронавируса. 69 пациентов выздоровели. За сутки умер один человек. 

В настоящее время в Орловской области активно болеют 1300 человек. Выздоровело - 5530.

С начала пандемии в нашем регионе выявлено 6936 случаев COVID-19. От коронавируса скончались 106 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 36 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. 662 человек.

За весь период от коронавируса в России умерло 17 025 человек.


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Орловское Информбюро
29 августа 2020 года
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