Коронавирус: данные по районам Орловской области на 29 августа

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Коронавирус: данные по районам Орловской области на 29 августаИнформация оперативного штаба Орловской области.
Общее число больных в Орловской области составляет 1300 человек, выздоровели 5530 человек. 106 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3384 жителей Орла.
- 802 – в Орловском районе,
- 611 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 262 – в Урицком районе,
- 257 – в Ливнах,
- 204 – в Болховском районе,
- 136 – в Новодеревеньковском районе,
- 128 – в Дмитровском районе,
- 103 – в Хотынецком районе,
- 114 − в Ливенском районе,
- 85 - в Свердловском районе,
- по 81 – в Новосильском и Кромском районах,
- 78 - в Верховском районе,
- 73 − в Покровском районе,
- 68 – в Малоархангельском районе,
- 67 - в Глазуновском районе,
- 65 – в Шаблыкинском районе,
- 61 – в Знаменском районе,
- 60 − в Должанском районе,
- 57 - в Залегощенском районе,
- 42 – в Троснянском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 33 – в Сосковском районе,
- 22 - в Краснозоренском районе,
- 21 – в Корсаковском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
29 августа 2020 года