Коронавирус: данные по районам Орловской области на 29 августа Информация оперативного штаба Орловской области.





Общее число больных в Орловской области составляет 1300 человек, выздоровели 5530 человек. 106 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3384 жителей Орла. 802 – в Орловском районе,

611 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

262 – в Урицком районе,

257 – в Ливнах,

204 – в Болховском районе,

136 – в Новодеревеньковском районе,

128 – в Дмитровском районе,

103 – в Хотынецком районе,

114 − в Ливенском районе,

85 - в Свердловском районе,

по 81 – в Новосильском и Кромском районах,

78 - в Верховском районе,

73 − в Покровском районе,

68 – в Малоархангельском районе,

67 - в Глазуновском районе,

65 – в Шаблыкинском районе,

61 – в Знаменском районе,

60 − в Должанском районе,

57 - в Залегощенском районе,

42 – в Троснянском районе,

39 – в Колпнянском районе,

33 – в Сосковском районе,

22 - в Краснозоренском районе,

21 – в Корсаковском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.









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Орловское Информбюро

29 августа 2020 года



