В Орловской области задержана подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка

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В Орловской области задержана подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенкаСледователями возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Мценска.
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Орловской области, 17 августа 31-летняя амчанка убила своего новорождённого ребёнка и закопала его тело в ближайшей лесополосе.
Женщина задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователями назначено проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Подозреваемая свою вину в преступлении признала полностью и раскаялась в содеянном.
Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро
29 августа 2020 года