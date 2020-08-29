В Орловской области задержана подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Мценска.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Орловской области, 17 августа 31-летняя амчанка убила своего новорождённого ребёнка и закопала его тело в ближайшей лесополосе.



Женщина задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователями назначено проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Подозреваемая свою вину в преступлении признала полностью и раскаялась в содеянном.



Расследование уголовного дела продолжается.