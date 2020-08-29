Скончался Почетный гражданин города Орла Александр Гапонов

29 августа на 73 году жизни, после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Иванович Гапонов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей текстильной и легкой промышленности, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, бывший генеральный директор ОАО «Гамма», Почетный гражданин города Орла.

Александр Иванович родился в 1947 году. Свою трудовую деятельность начал в 1966 г. шлифовщиком завода «Шестерен». После службы в Советской Армии с 1970 по 1980 год находился на руководящей комсомольской и партийной работе. В 1980 году был переведен на хозяйственную работу.

Александр Иванович работал начальником производства, заместителем директора завода «Орелживмаш», с 1985 года заместителем директора трикотажной фабрики. В 1993 году акционеры ОАО «Гамма» единогласно избрали Александра Ивановича генеральным директором предприятия.

Правильная постановка и решение вопросов перевооружения в сотрудничестве с ведущими зарубежными фирмами Италии, Германии, Японии, Чехии, ориентированная социальная политика позволили ОАО «Гамма» занять ведущее место среди товаропроизводителей, обеспечивая 20% рынка в 75 регионах России и Ближнего Зарубежья.

Под влиянием Александра Ивановича на многих предприятиях города Орла и Орловской области внедрялись современные энергосберегающие технологии.

Сегодня ОАО «Гамма» не только самое крупное, ведущее предприятие отрасли по производству чулочно-носочных изделий, но и один из крупных добросовестных налогоплательщиков области.

Предприятие регулярно ведет благотворительную деятельность, оказывая значительную помощь жителям города и общественным организациям.

Александр Иванович пользовался заслуженным авторитетом не только коллектива предприятия, но и руководителей промышленных предприятий региона, администрации города Орла и области, а также среди жителей города Орла.

За заслуги в руководстве предприятием и достижениях в российской экономике ему были присвоены звания Почетный работник и Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности. Гапонов был не только грамотным управленцем, но и талантливым, уважаемым политиком — дважды избирался депутатом Орловского областного Совета народных депутатов.

31 июля 2008 года Орловский городской Совет народных депутатов присвоил Александру Ивановичу звание «Почетный гражданин города Орла» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, видную общественную деятельность.

Александр Иванович Гапонов останется в нашей благодарной памяти как выдающийся человек и управленец, обладавший исключительными морально-волевыми и профессиональными качествами, готовый всегда помочь и делом, и словом.



Это огромная, невосполнимая утрата для Орловщины!

Свои соболезнования выражает председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский: «Сегодня стало известно, что ушёл из жизни замечательный, глубокоуважаемый человек — Александр Иванович Гапонов. Я выражаю слова соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и партнёрам Александра Ивановича Гапонова. Его уход — большая утрата для всей общественности нашего региона. Александра Ивановича всегда будут помнить как трудолюбивого, умного и любящего человека. Вечный ему покой. Близким — духовных сил».

Церемония прощания с Александром Ивановичем Гапоновым состоится в понедельник, 31 августа, в 11:00 в ОАО «Гамма», по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 102.



Похороны состоятся в 13:00 на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла.



