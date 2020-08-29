С понедельника Орловская ТЭЦ начнет плановую чистку

Профилактические работы пройдут в течение четырёх дней. Очистка и консервация генерирующего оборудования станции проводятся регулярно, с целью убирать отложения, которые образуются в ходе эксплуатации.

Кроме того, в процессе создается оксидная пленка, которая защищает внутренние поверхности котла от коррозии. Все это повышает надежность и эффективность работы оборудования и гарантирует качественное энергоснабжение потребителей тепла зимой.

Работы пройдут в период с 31 августа по 3 сентября. Они будут сопровождаться шумом, но его уровень не превысит допустимых норм. Кроме того, проводить очистку планируется только в рабочее время.

Предупреждаем - будет слышно (но - в пределах допустимого!), сообщается на странице официальной группы филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация».