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С понедельника Орловская ТЭЦ начнет плановую чистку

Профилактические работы пройдут в течение четырёх дней. Очистка и консервация генерирующего оборудования станции проводятся регулярно, с целью убирать отложения, которые образуются в ходе эксплуатации.


Кроме того, в процессе создается оксидная пленка, которая защищает внутренние поверхности котла от коррозии. Все это повышает надежность и эффективность работы оборудования и гарантирует качественное энергоснабжение потребителей тепла зимой.
 
Работы пройдут в период с 31 августа по 3 сентября. Они будут сопровождаться шумом, но его уровень не превысит допустимых норм. Кроме того, проводить очистку планируется только в рабочее время.
 
Предупреждаем - будет слышно (но - в пределах допустимого!), сообщается на странице официальной группы филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация».


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Орловское Информбюро
29 августа 2020 года
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