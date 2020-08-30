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Кинотеатры в Орле заработают с 1 сентября

Театрам разрешат репетировать, а спортсменам тренироваться.


Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

Областному Управлению культуры и архивного дела поручено возобновить с 1 сентября деятельность орловских кинотеатров и кинозалов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Также с 1 сентября  театрам и концертным организациям разрешено возобновить репетиционную деятельность в помещениях малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
 
Управлению физической культуры и спорта Орловской области  поручено с 1 сентября возобновить проведение тренировочного процесса в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку на всех этапах спортивной подготовки, без участия зрителей.
 
Кроме того, с 1 сентября 2020 года разрешено возобновить работу реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б.М. Павленко, в котором разрешены занятия в малых группах (до 3 человек) по программам реабилитации инвалидов, а также занятия с применением дистанционных технологий.
 
При этом региональный оперативный штаб решил продлить закрытый режим работы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания и стационарных отделений центров социального обслуживания населения до 15 сентября 2020 года.

Напомним, ранее об открытии кинотеатров говорил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


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Орловское Информбюро
30 августа 2020 года
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