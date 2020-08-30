В Орловской области выявлено 46 новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией

При этом активно болеют 1335. За сутки выздоровело 11 человек. Смертей от коронавируса не зафиксировано.

По оперативным данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) - Стопкоронавирус.рф , всего в нашем регионе зарегистрировано 6982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за весь период наблюдений. За то же время излечились 5541 заболевших. 106 человек умерло.



Данные по районам Орловской области на 30 августа приводит региональный оперативный штаб.



