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Орловской «неотложке» нужны кадры

О жизни и проблемах скорой вчерашнего и сегодняшнего дня – в материале Елены Литинской.


Самые напряженные месяцы, говорят на станции, были март и апрель. Поликлиники не работали, и вся нагрузка легла на скорую помощь. К привычным сезонным обострениям прибавился коронавирус.

Впрочем, несмотря на напряженность работы, в Орле не стали откладывать внедрение программы диспетчеризации. Изменился принцип распределения маршрута вызова. Медики на скорой теперь могут работать с электронными картами и планшетами. С помощью «Глонаса» вызов отправляется максимально ближайшей бригаде.

Сейчас ситуация стала спокойнее. Где-то 300 вызовов в сутки против пиковых пятисот. Однако хроническая проблема остается. Машин хватает , а людей – нет. При хорошей оперативной активности - укомплектованность средним персоналом 86%, а врачебным всего 60%.

Надежда Лощенко, старший фельдшер подстанции Северного района БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи»: «В Орле есть мединститут, в Орле есть медучилище , регулярно выпускаются выпускники, но к сожалению большая часть не доходит не то что до нас , вообще до лечебных учреждений, я думаю эта проблема касается всех лечебных учреждений нашего города»

Иногда ситуация складывается так, что на вызов приходится отправлять недоукомплектованные бригады. То есть одного, а не двух сотрудников. Ветеранов скорой это не пугает, некоторых более молодых коллег – да.

К слову, ситуация с неполными бригадами не раз разбиралась в суде. Выписка из решения звучала так: «Сокращение количества бригад скорой медицинской помощи в целях их полного укомплектования является невозможным».

Ирина Михлина, юрисконсульт БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи: «И позиция суда и наша сводилась к тому, что лучше скорая помощь приедет быстро, через 20 минут в составе одного человека, чем в составе двух или трёх через 3-4 часа. Здесь главный принцип приехать быстрее к больному на вызов».

Однако бригады должны быть укомплектованы и потому работать на скорую постоянно приглашают и опытных медиков и выпускников медицинских училищ и вузов и даже их студентов.

В ближайшее время на работу в скорую помощь приходят 15 новых фельдшеров и 7 медицинских сестер. Тех, кто хочет первым помогать людям - здесь ждут. Вакансии есть.

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Вести-Орёл
31 августа 2020 года
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