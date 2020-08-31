Маршрутка собрала «паровозик» в Орле Авария произошла в минувшую субботу.





34-летний водитель на ПАЗ 3203 не рассчитал безопасное расстояние до попутного «Форда Транзит» и допустил с ним столкновение. Далее, по инерции, легковушка зацепила «Форд Куга». В результате тройной аварии пострадала 71-летняя пассажирка автобуса, но от госпитализации пенсионерка отказалась.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



