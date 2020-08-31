«Десятка» спровоцировала аварию в Орловской области ДТП произошло в минувшую субботу около 15:30.





43-летний мужчина, управляя ВАЗ 21102, при повороте не уступил дорогу встречному «Рено Логан». Столкновение произошло на втором километре трассы «Нарышкино-Сосково». В результате инцидента пострадал водитель иномарки, он отказался от госпитализации.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



