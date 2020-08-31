Автолюбитель опрокинул иномарку в Орловской области Он выпил и сел за руль.





ДТП произошло поздним вечером минувшей пятницы. 38-летний мужчина потерял управление «Фордом Мондео» и съехал в кювет, где позднее столкнулся с деревом. Инцидент случился на трассе «Змиевка-Глазуновка-Тросна». Пассажир иномарки после получения медицинской помощи отпущен домой.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



