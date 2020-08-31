Автолюбитель сбил юного велосипедиста в Орле Авария произошла вечером в минувшую пятницу.





32-летний мужчина на «Рено Каптюр», двигаясь по улице Зареченской, совершил наезд на пятилетнего мальчика-велосипедиста. ДТП произошло на глазах матери ребенка, которого госпитализировали с полученными травмами.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



