Орловские школьники стали на шаг ближе к МГУ 16 юных орловцев представили научные разработки - в самых разных сферах.





С Ольгой Пилипенко, доктором технических наук, профессором, юные школьники беседуют практически на равных. Предмет разговора - ядерная физика, фармацевтика, энергетика. Проблемы, которые интересуют этих детей - глобальные. И решения они готовы предложить не менее серьезные.



Всего свои презентации представили 16 юных ученых. Они работали в рамках проекта «Вернадский». Масштабная программа МГУ объединила 13 регионов. Соглашение между Орловщиной и столицей было подписано в конце июля. Теперь наша область - часть единого образовательного пространства.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Цель и задачи, конечно, в первую очередь выявить детей, которые обладают способностями математическими для дальнейшего их обучения в инженерных, физико-математических, не только классах, но и ВУЗах. Дать им возможность обучаться не только в рамках школьной программы, но и вести углубленную подготовку, разрабатывать собственные проекты, заниматься внеурочной деятельностью уже с ведущими учеными в тех или иных областях.

Научным изысканием не преграда даже пандемия. Все что нужно - опытный руководитель, хороший компьютер с выходом в интернет, единомышленники и трудолюбие. Сколько материалов изучили ребята и представить тяжело. Но, вполне возможно, то, что предлагают сегодня орловские школьники - завтра станет реальностью. А пока можно с уверенностью сказать - ученый Владимир Вернадский, трудами которого были созданы научные школы в вузах Российской империи и Советского союза, гордился бы молодым поколением.





Мария Семак

31 августа 2020 года



