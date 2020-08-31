Завтра школы Орловской области откроют свои двери День знаний в нашем регионе пройдет в непривычном формате. Да и само обучение будет строиться по новым правилам.





84 школы Орловской области линейки вообще отменили. 250 школ приняли решение собрать не более 50-ти человек. За каждым классом будет закреплено учебное помещение, в котором школьникам предстоит обучаться и находиться. Учителя-предметники сами будут приходить к ним. Обязательно введут «утренние фильтры» — это измерение температуры у всех входящих в здание школы. В помещениях будет проводиться ежедневная влажная уборка и еженедельная генеральная. Сотрудников пищеблоков будут тестировать на коронавирус.



Если выявят лабораторно-подтвержденный коронавирус хотя бы у одного ребенка, то на двухнедельный карантин уйдет весь класс, а обучение продолжится дистанционно.



Читайте также: В Орле прошел областной педсовет





Мария Семак

31 августа 2020 года



