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Завтра школы Орловской области откроют свои двери

День знаний в нашем регионе пройдет в непривычном формате. Да и само обучение будет строиться по новым правилам.


 84 школы Орловской области линейки вообще отменили. 250 школ приняли решение собрать не более 50-ти человек. За каждым классом будет закреплено учебное помещение, в котором школьникам предстоит обучаться и находиться. Учителя-предметники сами будут приходить к ним. Обязательно введут «утренние фильтры» — это измерение температуры у всех входящих в здание школы. В помещениях будет проводиться ежедневная влажная уборка и еженедельная генеральная. Сотрудников пищеблоков будут тестировать на коронавирус.

Если выявят лабораторно-подтвержденный коронавирус хотя бы у одного ребенка, то на двухнедельный карантин уйдет весь класс, а обучение продолжится дистанционно.

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Мария Семак
31 августа 2020 года
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