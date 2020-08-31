Коронавирус: 47 новых случаев заражения на Орловщине Количество заболевших за все время превысило 7 000 человек.





По оперативным данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) - Стопкоронавирус.рф на 31 августа, всего в нашем регионе за весь период наблюдений зарегистрировано 7029 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, активно перебаливает 1342 жителя области. Победили болезнь 5581 человек, за минувшие сутки это удалось сделать 40 орловцам. Число умерших остается на прежней отметке – 106.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



