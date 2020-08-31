Орловские волонтеры готовятся выйти на всероссийский уровень Сразу несколько проектов вышли в полуфинальный этап конкурса «Доброволец России-2020».





Все волонтеры представили презентации своих, уже воплощенных, идей и замыслов. К примеру, ливенский проект «Омофор» уже два года помогает женщинам с детьми, которые пострадали от домашнего насилия, или попали в безвыходную жизненную ситуацию. Для них организован швейный цех, и модели, которые там отшивают сегодня так же представили волонтеры. За это время проект помог встать на ноги многим мамам.



Окружной форум «Добро в сердце России» пройдет в онлайн формате пятого и шестого сентября. Лучшие проекты получат финансовую поддержку. Методически и организационно всем полуфиналистам помогает Ресурсный центр добровольчества. Инициативных и энергичных людей, которые на добровольной основе готовы помогать государству в решении социальных вопросов и проблем, сегодня очень много.



Анна Иванова, руководитель ресурсного центра добровольчества Орловской области: «Сейчас у нас более двух тысяч волонтеров, которые активны. Это и город Мценск, и Ливны, и Троснянский район, и Орел. У нас сейчас уже сформирована региональная сетка, мы планируем открытие муниципальных представительств нашего центра, где у нас тоже задействованы активы, которые усиленно работают.

Особенно активно сейчас развивают направления «серебряного» и школьного волонтерства. Как говорят представители Ресурсного центра, у многих представленных проектов -большое будущее.





Эва Стасюлевич

31 августа 2020 года



