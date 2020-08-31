Орловская многодетная семья получила в подарок ноутбук Подарок сделали депутаты облсовета за счет привлечения внебюджетных средств.





Семья Кащавцевых в преддверии нового учебного года обратилась за помощью в приобретении ноутбука, который так необходим для учебы.



Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «И мальчик и девочка смогут получать всю полноту информации через интернет-ресурсы. А самое главное дистанционно учиться и не только в период пандемии. Ребята смогут принимать участие в семинарах и вебинарах, которые становятся популярны с каждым годом все больше и больше».





Анна Вайсергисер

31 августа 2020 года



