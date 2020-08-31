Орловские наркополицеские поймали гровера

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Орловские наркополицеские поймали гровераТеперь ему предстоит ответить за выращивание и хранение марихуаны.
Выявить преступление помогла оперативная информация, в дальнейшем получившая подтверждение. Полицейские обнаружили растущие на придомовом участке подозреваемого кусты наркосодержащего растения, а в его гараже их листья, развешенные для просушки. Исследование подтвердило наличие наркотических веществ в растениях, общей массой более 41 грамма.
Теперь фигуранту грозит уголовная и административная ответственность – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД.
Артём Ежаков
31 августа 2020 года