Орловские наркополицеские поймали гровера Теперь ему предстоит ответить за выращивание и хранение марихуаны.





Выявить преступление помогла оперативная информация, в дальнейшем получившая подтверждение. Полицейские обнаружили растущие на придомовом участке подозреваемого кусты наркосодержащего растения, а в его гараже их листья, развешенные для просушки. Исследование подтвердило наличие наркотических веществ в растениях, общей массой более 41 грамма.



Теперь фигуранту грозит уголовная и административная ответственность – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД.







Артём Ежаков

31 августа 2020 года



