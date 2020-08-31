Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Заболевшие находятся под наблюдением регионального Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения.





На данный момент COVID-19 обнаружен у 3432 жителей Орла, 810 зараженных находятся в Орловском районе, 612 инфицированы в городе Мценске и Мценском районе, 277 заболевших – в Ливнах, 265 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 129 – в Дмитровском районе, 116 − в Ливенском районе, 103 – в Хотынецком районе, 85 − в Свердловском районе, 82 – в Кромском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 − в Верховском районе, 78 − в Покровском районе, по 68 – в Глазуновском и Малоархангельском районах, 66 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Должанском районе, 57 − в Залегощенском районе, 43 – в Троснянском районе, 40 – в Колпнянском районе, 33 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении регионального информационного портала.

















Артём Ежаков

31 августа 2020 года



