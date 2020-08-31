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Лжекоммунальщики лишили орловских пенсионеров накоплений

Они похитили у них 100 000 рублей.


Неизвестные мужчины проникли в дом к пенсионерам под предлогом проверки счетчиков. После злоумышленники объявили жертвам о возникшей переплате в 1 500 рублей и готовности всё возместить, если им разменяют пятитысячную купюру. Женщина, достав сбережения, выполнила эту просьбу. Следом преступники отвлекли супругов осмотром электропроводки и похитили сбережения потерпевших. В данный момент идет работа по поиску злоумышленников.
Полицейские напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, выдающих себя за работников различных служб и организаций. Под различными предлогами они могут проникнуть в жилище и похитить сбережения. Никогда не оставляйте незнакомых посетителей без присмотра. При малейших подозрениях звоните в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) – сообщает пресс-служба областного УМВД.


Артём Ежаков
31 августа 2020 года
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