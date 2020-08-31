Старт вакцинации населения от коронавируса на Орловщине перенесен на ноябрь Новые данные озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.





Старт массовой прививочной кампании сместился из-за дополнительных исследований. Первыми процедуру должны пройти граждане из группы риска, дети, студенты и школьники, а также врачи и учителя.



По словам министра здравоохранения, поставки объемных партий вакцин от COVID-19 «Спутник V» начнутся с сентября, население получит прививки в ноябре-декабре.



«На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», - отметил Мурашко. Данные приводит информационный портал vesti.ru.



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Артём Ежаков

31 августа 2020 года



