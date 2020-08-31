На малых предприятиях Орловщины работает более 23 тысяч человек Оборот предприятий превысил объём в 33 миллиарда рублей.





За первое полугодие 2020 больше всего рабочих трудились на обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговлях и сфере ремонта автотранспорта – 6 623 и 5 001человек соответственно. Их денежный оборот в действующих ценах составил более 8 и 17 миллиардов рублей - следует из отчета Орёлстата.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



