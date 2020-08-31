Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ветеринарной службы. В зоне ответственности этих специалистов - широкий спектр задач.





Сотрудники ведомства проводят диагностику заболеваний животных, их вакцинацию и обработку против заразных болезней. За 7 месяцев этого года проведено более трехсот тысяч лабораторных исследований, сделано более 44 млн прививок и обработок животных, птиц, пчелосемей. Проводится серьезная разъяснительная работа среди населения, особенно среди тех, кто занимается фермерством. Не менее важный аспект - работа по созданию приюта для бездомных животных в Орле. Его планируют открыть в середине следующего года.





Мария Семак

31 августа 2020 года



