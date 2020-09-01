|
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Рубеж в 7 тысяч заразившихся коронавирусом орловцев - пройден. За сутки выявили 47 новых случаев.
- Накануне Дня знаний. Коронавирус отменил линейки, но не учебный процесс. Хотя в этом году он будет непривычным. По крайней мере, побегать по коридорам точно не получится.
- Вернадский бы одобрил. Орловские школьники представили свои научные проекты. Те, у кого в школьной программе пока еще нет физики и химии, уже работают с «мирным атомом».
- Сегодня ветеринары отмечают профессиональный праздник. Многие - на рабочем месте.
Вести-Орёл
31 августа 2020 года