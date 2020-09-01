Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Рубеж в 7 тысяч заразившихся коронавирусом орловцев - пройден. За сутки выявили 47 новых случаев.



- Накануне Дня знаний. Коронавирус отменил линейки, но не учебный процесс. Хотя в этом году он будет непривычным. По крайней мере, побегать по коридорам точно не получится.



- Вернадский бы одобрил. Орловские школьники представили свои научные проекты. Те, у кого в школьной программе пока еще нет физики и химии, уже работают с «мирным атомом».



- Сегодня ветеринары отмечают профессиональный праздник. Многие - на рабочем месте.



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Вести-Орёл

31 августа 2020 года



