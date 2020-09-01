Орловщина увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса На конец этого месяца её продано свыше $50 миллионов.





Эти цифры озвучены на видеоконференции под председательством замминистра сельского хозяйства страны Сергея Левина.



К 25 августа этого года показатель экспорта превысил прошлогодний объем почти на четверть. Также участники заседания обговорили результаты выполнения региональных проектов «Экспорт продукции АПК», перспективность роста экспортных объемов АПК и способы господдержки производителей экспортно-ориентированной продукции – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



