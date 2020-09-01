Орловщина может похвастать низкой ценой потребительской корзины Эти данные доложили сегодня губернатору области Андрею Клычкову на аппаратном совещании.





В ЦФО наш регион занимает вторую строчку по дешевизне хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, а также пшена. У области четвертый показатель по доступности цены на яйца и шестой по стоимости ржаного и ржано-пшеничного хлеба, репчатого лука и баранины.



До 5% снизились цены на гречку, куриные яйца, пшено, шлифованный рис, черный чай, сливочное масло, охлажденных и мороженых кур, баранину и пшеничную муку.



Также упал в стоимости набор из 24 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



