Не все школы в Орле начнут новый учебный год в привычном режиме

Орловская школа №51 пока будет находиться на карантине.

До 13 сентября учебное заведение сохранит дистанционное обучение. Сейчас ситуация находится в штатном режиме. Как нам пояснили в городском отделе общего образования, повода для переживаний как у детей, так и у родителей нет.

Как сообщила начальник отдела общего образования администрации г. Орла Ирина Шелудченкова: «У сотрудника школы обнаружили положительный тест, так как в семье был заболевший ребёнок. В контакте с этим сотрудником находились все педагоги. Поэтому было принято такое решение».

Первые две недели сентября школьники будут вливаться в учебный процесс и повторять пройденный материал. Школа является самой большой в микрорайоне «Зареченский». Сохранять все нормы эпидбезопасности сейчас главная задача.