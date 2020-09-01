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Не все школы в Орле начнут новый учебный год в привычном режиме

Орловская школа №51 пока будет находиться на карантине.


До 13 сентября учебное заведение сохранит дистанционное обучение. Сейчас ситуация находится в штатном режиме. Как нам пояснили в городском отделе общего образования, повода для переживаний как у детей, так и у родителей нет.
 
Как сообщила начальник отдела общего образования администрации г. Орла Ирина Шелудченкова: «У сотрудника школы обнаружили положительный тест, так как в семье был заболевший ребёнок. В контакте с этим сотрудником находились все педагоги. Поэтому было принято такое решение».
 
Первые две недели сентября школьники будут вливаться в учебный процесс и повторять пройденный материал. Школа является самой большой в микрорайоне «Зареченский». Сохранять все нормы эпидбезопасности сейчас главная задача.



Орловское Информбюро
31 августа 2020 года
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