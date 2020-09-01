Молодежь Орловщины скажет «нет» насилию В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет акция «Мир во всём мире».





3 сентября вспомнят погибших в борьбе с одной из самых главных угроз этого века.



Детям и подросткам, учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений допобразования необходимо создать стенгазету или плакат, на которой показана вся важность предстоящего события. К представлению допускаются работы любых видов и жанров. Их можно выполнить от руки или в электронном виде, обязательно в формате А4.



Приём работ пройдет в горпарке у киноконцертного зала «Юбилейный» 3 сентября с 10:00 до 19:00. Разместят их там же на специальном баннере – отмечено в сообщении портала городской администрации.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



