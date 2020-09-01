Орловцы проверят свои знания о Великой Отечественной войне Жителей региона приглашают на «Диктант Победы».





Для участия в нём нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий за 45 минут.



Площадками для проведения конкурса на данный момент выбраны главный корпус ОГУ имени И. С. Тургенева (ул. Комсомольская, 95) и Региональный центр оценки качества образования (ул. Полесская, 24). Пункты начнут работать 3 сентября в 12:00, стартует диктант в 14:00.



Каждому участнику будет выдан электронный сертификат «Диктанта Победы». Победителями регионального этапа станут пять человек, которые получат шанс принять участие в федеральном диктанте.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



