вторник 1.09.2020 00:40:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков назвал дату открытия Детского парка в Орле

Парк готов принимать своих посетителей с 7 сентября.


По словам губернатора, особый упор при реконструкции был сделан на создание особой атмосферы для детей, побуждающей юных орловцев возвращаться в парк снова. Для этого в нём появились интерактивные и развлекательные зоны для молодёжи всех возрастов.

Андрей Клычков особо отметил безопасность в парке – игровое покрытие прорезинено, что существенно снижает детский травматизм. Для посетителей на территории объекта установлены биотуалеты и киоски с едой – отмечено на официальной странице губернатора Орловской области «ВКонтакте».

Советник главы региона Сергей Лежнев поделился кадрами обновленного парка и вспомнил детство, опробовав нескольно новых аттракционов.









Читайте также:Губернатор рассказал, когда в Орле откроют для посещений Детский парк

Стало известно сколько будет аттракционов в Детском парке Орла

Реконструкция Детского парка в Орле практически завершена



Артём Ежаков
31 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.