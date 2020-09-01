Орловские аграрии продолжают ударно трудиться О проделанной работе отчитались на аппаратном совещании в областной администрации.





На сегодняшний день сельхозпредприятия Орловщины намолотили больше трёх миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Их уборка уже полностью окончена на территориях Должанского, Колпнянского и Ливенского районов.



Посадка озимых зерновых в этом году по плану составит 431,2 тыс. гектаров.



В Ливенском районе уже начали выкапывать сахарную свёклу – на данный момент её добыли больше 10 тысяч тонн.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил хорошие результаты аграриев, идущих на новый рекорд по сбору зерновых – отмечено в сообщении пресс-службы губернатора.





Артём Ежаков

31 августа 2020 года



