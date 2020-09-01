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Сегодня в России отмечается день ветеринарного работника

Все, кто посвятил жизнь лечению и выхаживанию братьев наших меньших, могут с полным правом считать его своим. С теми, кто в Орле понимает язык животных, пообщалась Эва Стасюлевич.


Добрый доктор Айболит, давно уже не сидит под деревом. Сегодня в его распоряжении практически все современные методы лечения. Для животных ультразвуковые исследования, например, стали привычным делом, и огромной помощью врачам при диагностике. 
 
Многие животные становятся постоянными посетителями, и даже заводят собственных лечащих врачей, у которых, конечно, колоссальная нагрузка. В год за помощью обращаются семь тысяч хвостатых и зубастых пациентов. В среднем по полторы тысячи на каждого доктора. 
 
Ветслужба — это щит от распространения особо опасных карантинных заболеваний и обширная сеть, - она есть и в городах, и в селах. На сегодня в области кроме управления ветеринарии и тринадцатью подведомственных станций по борьбе с болезнями животных, работают три городские станции, шесть лабораторий и ветеринарный центр.
 
Благодаря специалистам ветсанэкспертизы мы можем быть спокойны за качество продуктов питания, которые попадают на прилавок. За своевременное обследование животных, и, конечно, за лечение тех, кого мы с вами подчас считаем членами семьи.


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Эва Стасюлевич
31 августа 2020 года
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