вторник 1.09.2020 00:40:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские баскетболисты готовятся к сезону студенческой лиги

Новички и опытные игроки - в поисках своего места на площадке согласно тренерской схеме. При чем здесь рост игрока?


Баскетбол – игра высоких. Так говорят. Но известно также, что баскетбол не только принимает к себе рослых юношей и девушек, но и помогает им тянуться вверх. Растяжка, броски мяча, частые прыжки - и вот уже ты чуть выше, чем был раньше. 
 
Алексей Борняков, главный тренер БК ОрёлГУ: «Высокие люди нам нужны, чтобы создавать преимущество под кольцом, на периметре. Но сейчас баскетбол развивается так, что и люди ростом свыше двух метров играют на позиции маленького игрока: защитника, атакующего защитника. И это нормально».
 
История баскетбола знает немало людей с нетипичным ростом. Как для игры, так и для жизни в целом. Баскетбол давал им возможность заявить о себе, проявить по максимуму. А как обстоят дела осознанием себя на площадке у игроков мужской сборной ОГУ? Здесь даже ребята за метр 80 – не очень-то и высокие. 
 
Артем Васин, игрок БК ОрёлГУ: «Бывает иногда такое, что на площадке ощущаю себя маленьким. Потому что обычно пять игроков на площадке все по два метра. И я со своим небольшим ростом себя так ощущаю иногда. Но это никак не сказывается по моему мнению. Потому что, если грамотно уметь пользоваться своими сильными сторонами, то можно играть против таких высоких парней».
 
Действительно, чем ты выше, тем к кольцу ближе. Но для баскетбола – это не самое главное. Полезнее, чтобы в команде были ребята разного роста и с разными игровыми задачами. Тогда появится конкуренция и будет результат.
 
Старт студенческой лиги у баскетболистов ОрёлГУ запланирован на октябрь. До этого наша команда сыграет два предсезонных турнира. Чтобы окончательно определиться с местом на площадке для каждого игрока. Вне зависимости от его роста.



Анастасия Дорохова
31 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.