Орловские баскетболисты готовятся к сезону студенческой лиги Новички и опытные игроки - в поисках своего места на площадке согласно тренерской схеме. При чем здесь рост игрока?





Баскетбол – игра высоких. Так говорят. Но известно также, что баскетбол не только принимает к себе рослых юношей и девушек, но и помогает им тянуться вверх. Растяжка, броски мяча, частые прыжки - и вот уже ты чуть выше, чем был раньше. Алексей Борняков, главный тренер БК ОрёлГУ: «Высокие люди нам нужны, чтобы создавать преимущество под кольцом, на периметре. Но сейчас баскетбол развивается так, что и люди ростом свыше двух метров играют на позиции маленького игрока: защитника, атакующего защитника. И это нормально». История баскетбола знает немало людей с нетипичным ростом. Как для игры, так и для жизни в целом. Баскетбол давал им возможность заявить о себе, проявить по максимуму. А как обстоят дела осознанием себя на площадке у игроков мужской сборной ОГУ? Здесь даже ребята за метр 80 – не очень-то и высокие. Артем Васин, игрок БК ОрёлГУ: «Бывает иногда такое, что на площадке ощущаю себя маленьким. Потому что обычно пять игроков на площадке все по два метра. И я со своим небольшим ростом себя так ощущаю иногда. Но это никак не сказывается по моему мнению. Потому что, если грамотно уметь пользоваться своими сильными сторонами, то можно играть против таких высоких парней». Действительно, чем ты выше, тем к кольцу ближе. Но для баскетбола – это не самое главное. Полезнее, чтобы в команде были ребята разного роста и с разными игровыми задачами. Тогда появится конкуренция и будет результат. Старт студенческой лиги у баскетболистов ОрёлГУ запланирован на октябрь. До этого наша команда сыграет два предсезонных турнира. Чтобы окончательно определиться с местом на площадке для каждого игрока. Вне зависимости от его роста.





Анастасия Дорохова

31 августа 2020 года



