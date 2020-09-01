Орловские школы будут жить по-новому

Привычный формат Дня знаний изменила коронавирусная инфекция. Хоть и без праздничной линейки, без родителей и только своим классом, но он состоится.

В городских школах концертов и торжественных речей не будет. Лишь урок знаний и безопасности. На него для каждого класса выделено строго отведенное время.

Людмила Субботина заместитель директора школы №50 г.Орла: «Вводим детей начальной школы и старшего звена через разные входы. Составляем разное расписание. Дети проходят в раздевалку им измеряют температуру только после проходят в класс. В классе учителя будут работать по своим звонкам»

У старшеклассников ступенчатое расписание. Уроки начинаются и заканчиваются в разное время. В столовую или в спортзал необходимо будет ходить в маске.

Наталья Прохорова директор школы №50 г.Орла: «Составлено расписание посещения столовой. Посещать ее дети будут в определенное время по два-три класса. То есть всего 50 мест будет занято».

Сделано все, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Для этого и заблокировали переходы между этажами, но техника безопасности не нарушена - в случае ЧП двери легко можно открыть.

Хорошим барьером на пути распространения, как коронавируса, так и гриппа станет ежедневная обработка помещений. Все нововведения не отразятся на качестве учебного процесса уверены педагоги. Так уж с 14 сентября школьников ждут первые контрольные - ВПР.

На обучение в онлайн режиме перейдет весь класс если у одного из учеников подтвердится коронавирусная инфекция. Если же заболеет педагог, то, как показала практика, закроют всю школу. Так школа №51 с 30 августа уже на карантине.