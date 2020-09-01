Профилактической работе орловских полицейских помогают звезды орловского спорта

В городском отделе ГИБДД озабочены участившимися случаями управления транспортом несовершеннолетними.

ДТП с участием подростков-водителей в городе и так не мало. Один из характерных случаев произошел в конце марта на улице Машкарина. Подросток на мотоцикле поочередно врезался в два автомобиля, угодив с места ДТП в больницу. Полицейские просят очевидцев подобных ДТП позвонить по номерам 72-34-12, 72-90-01.

Чтобы достучаться до малолетних сорванцов, инспекторы прибегли к помощи кумиров орловской молодежи. Чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов сам лишь четыре года, как получил права, но точно знает: риск уместен на ринге, но никак не на дороге.

Владислав Туйнов, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов: «Хотелось бы обратиться к подросткам, которые порой не отдают себе отчет и выезжают на дороги общего пользования на каких-то транспортных средствах: чтобы вы думали не только о себе и своей жизни, а заботились о гражданах, которые также находятся на дороге».

Акцию инспекторов активно поддержал и другой именитый орловский боец. Эдуард Трояновский смотрит на проблему уже как отец двоих сыновей и советы свои адресует родителям. Спортсмен просит не оставлять ключи от машин на виду у детей.