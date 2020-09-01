Ежедневно число заболевших в Орле держится в пределах пятидесяти человек Однако в правительстве Орловской области говорят не только о возможной «второй волне» заражения коронавирусом, а о вполне реальном и повторяющемся каждую осень всплеске простудных вирусных заболеваний.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы видим в структуре заболевших уже есть значительное количество ввозной инфекции - кто у нас возвращается с отдыха. Наша задача не допустить попадания этой инфекции в коллективы, которые с 1 сентября приступают к работе. Очень много говориться о «второй волне» коронавируса. Я могу совершенно точно утверждать, что сейчас начинается волна респираторных инфекций. И мы обязаны предпринять все меры для того, чтобы провести максимально возможную вакцинацию нашего населения от гриппа, других простудных заболеваний. И не дать возможности перехода коронавируса в другие виды респираторных заболеваний».





Антон Киселёв

31 августа 2020 года



